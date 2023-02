POL-ST: Recke, Einbruch in Sägewerk, Beutehöhe noch unklar

Steinfurt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (24.02.2023), 17.00 Uhr und Samstag (25.02.2023), 06.30 Uhr sind unbekannte Täter in eine Tischlerei an der Straße Blocktor eingebrochen. Die Täter drangen in das Gebäude ein, indem sie eine rückwärtig gelegen Tür zur Werkstatt gewaltsam öffneten. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten sie einen Büroraum und ...

