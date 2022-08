POL-DO: Auto landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach: Insgesamt fünf Verletzte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0839 Zwei Fahrraddiebstähle am Samstag (30.7.), die mutmaßlich einem 45-Jährigen zugeordnet werden können, brachten den Verdächtigen durch eine richterliche Anordnung noch am Wochenende in eine Justizvollzugsanstalt. Der 45-jährige Lüner war zunächst am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr auf der Betenstraße aufgefallen. Zeugenaussagen ...

