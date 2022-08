Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebstähle und eine Tür in die Justizvollzugsanstalt

Dortmund (ots)

Zwei Fahrraddiebstähle am Samstag (30.7.), die mutmaßlich einem 45-Jährigen zugeordnet werden können, brachten den Verdächtigen durch eine richterliche Anordnung noch am Wochenende in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 45-jährige Lüner war zunächst am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr auf der Betenstraße aufgefallen. Zeugenaussagen zufolge verhielt sich der Lüner verdächtig an einem hochwertigen Fahrrad. Das geschlossene Fahrradschloss war offenbar brachial geöffnet und entwendet worden. Ein dann schrillender Alarm des Zweirads untermauerte die Verdachtsmomente der drei couragierten Augenzeugen. Wegen der im Raume stehenden Straftat fotografierten die Zeugen den Verdächtigen. Polizeibeamte identifizieren durch das Lichtbild einen polizeibekannten Lüner. Aber auch durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der mutmaßliche Dieb in Tatortnähe nicht mehr angetroffen werden.

Gegen 17.30 Uhr meldete sich erneut ein aufmerksamer Zeuge. Auch er hatte einen Mann verdächtig nah an einem hochwertigen Fahrradschloss beobachtet - diesmal an der Kleppingstraße. Er hatte bereits das Fahrradschloss geknackt. Polizeikräfte nahmen kurz darauf den 45-jährigen Lüner fest, der bereits am Mittag ins Visier der Beamten geraten war. Durch eine richterliche Anordnung wurde der Lüner in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizeistreife sicherte das Fahrrad und konnte es dem 35-jährigen Besitzer übergeben.

