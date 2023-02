Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Firmengebäude, Nachtrag

Recke (ots)

In der Erstmeldung wurde fälschlicherweise die Polizei in Ochtrup für Zeugenhinweise genannt. Richtig ist die Telefonnummer der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und dies in der Berichterstattung zu berücksichtigen.

Erstmeldung vom 28.02.2023, 10.22 Uhr

Im Ortsteil Espel sind unbekannte Täter in das Firmengebäude des Ziegelwerks an der Mettinger Straße eingestiegen. Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge zwischen Freitag (24.02.), 16.30 Uhr und Montag (27.02.), 05.30 Uhr eine Tür auf, die zu den Büroräumen der Firma führt. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

