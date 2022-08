POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.08.2022

Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl in Kiosk Goslar - In den frühen Morgenstunden des Samstags, 13. August 2022, gegen 04:00 Uhr, warfen mehrere, augenscheinlich heranwachsende Täter den Glaseinsatz der Zugangstür eines Kiosks in der Rosentorstraße in Goslar mittels eines Gullideckels ein und entwendeten u.a. Tabakware aus der Auslage. Während der Tat wurden die ...

mehr