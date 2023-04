POL-HS: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots) - Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten: Am Sonntag, dem 02.04.2023, gegen 00:46 Uhr, ereignete sich auf der Jacobastraße in Hückelhoven, in Höhe des Bürgerplatzes, im Kurvenbereich, ein Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines BMW geriet, auf regennasser Fahrbahn, in einer Rechtskurve, in den Gegenverkehr. Auf der Gegenfahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines ...

mehr