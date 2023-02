Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Geschädigten gesucht

Unkel (ots)

Am Sonntag, den 29.01.2023, gegen 16:00 Uhr, beschädigte ein 83-jähriger Mann aus Neuwied beim Ausparken einen geparkten Pkw in der Bahnhofstraße - Am Graben. Der Mann fuhr zunächst nach Hause und meldete sich später bei der Polizeiinspektion in Neuwied. Bei einer Überprüfung der Unfallstelle konnte kein beschädigtes Fahrzeug mehr festgestellt werden. Bislang wurde auch im Nachgang kein korrespondierender Unfall angezeigt. Von daher bittet die Polizeiinspektion in Linz um sachdienliche Hinweise. 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

