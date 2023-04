Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 01. April 2023

Straftaten:

Heinsberg-Waldenrath - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Freitag, den 30.03.2023, um 19:35 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter Mann, auf unbekannte Weise, in das Wohnhaus, welches an der Straße Erpen liegt. Der Mann entwendete Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung der K13. Ein Zeuge beschreibt den Mann als ca. 45-55 Jahre alt. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine kräftige Statur, Dreitagebart und trug einen hellen Pullover, eine dunkle Weste und Jeans. Er trug Kopfhörer um den Hals. Die zuständige Kriminalpolizei der Polizeibehörde Heinsberg bearbeitet den Sachverhalt.

Hat jemand die verdächtige Person gesehen, bzw. kann Angaben zum Geschehen machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten:

Am Freitag, dem 30.03.2023, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kantinenberg in Hückelhoven. Der Fahrer eines Renault Twingo befuhr den Kantinenberg in Fahrtrichtung Jacobastraße und kam, aus bisher unbekannter Ursache, in einer Rechtskurve, auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 37-jährigen Hückelhoveners. Durch den Zusammenstoß wurden zwei weitere Fahrzeuginsassen in dem Mercedes leicht verletzt. Der Unfallbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

