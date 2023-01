Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 20. Dezember 2022, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 4. Januar 2023, 7.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Personen gewaltsam den verschlossenen Tankdeckel eines Baggers, welcher auf einer Baustelle im Dinklager Ring stand. Es wurden ca. 400 Liter Diesen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Samstag, 31. Dezember 2022, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 04. Januar 2023, 08.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Universitätsstraße auf das Gelände der Mensa der Universität Vechta. Hier beschädigten sie die Decke des Überstandes durch das Zünden von Feuerwerkskörpern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 3. Januar 2023, 18.00 Uhr und Mittwoch, 4. Januar 2023, 5.00 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Person die Bereifung der linken Fahrzeugseite eines VW Fox, welcher in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 2. Januar 2023,23.00 Uhr und Dienstag, 3. Januar 2023, 9.00 Uhr, trat eine bislang unbekannte Person den Seitenspiegel eines Opel Corsa C ab, welcher im Römanns Kamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Betriebserlaubnis erloschen

Am Dienstag, 3. Januar 2023, 14.15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Barnstorf (Landkreis Diepholz) die Barnstorfer Straße. Am Pkw war eine Veränderung der Rad/Reifenkombination vorgenommen worden, ohne dass eine erforderliche Änderungsabnahme durchgeführt wurde. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 4. Januar 2023, zwischen 10.50 Uhr und 11.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Parkvorgang einen nebenstehenden Daimler E 220d, welcher auf dem Parkplatz der Gemeinde Holdorf stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 5. Januar 2023, 00.58 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Dinklage die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ortskern. Ausgangs einer Linkskurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen den Mast der Weihnachtsdekoration und anschließend gegen die Hauswand eines Hauses. Der 21-jährige Fahrer sowie die Insassen, ein 21-Jähriger aus Dinklage und eine 18-Jährige aus Dinklage, erlitten leichte Verletzungen.

Vechta - Update zum Brand einer Halle in Vechta

Bezugnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5407357

Am Montag, 2. Januar 2023, gegen 11.30 Uhr, wurde ein Brand bei einer Kunststoffrecyclingfirma in der Bergstraße gemeldet. Hierbei war eine Halle in Vollbrand geraten. Die Polizei hat den Brandort untersucht, mit dem Ergebnis, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann und das Feuer auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist.

