LPI-J: Ungewolltes Capriofeeling

Jena (ots) - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag in der Rudolstädter Straße in Jena. Eine 24-Jährige wollte mit ihrem Transporter eine Grundstücksausfahrt nach rechts verlassen. Beim Abbiegen übersah die junge Frau allerdings eine herannahende 67-Jährige. Durch die Kollision wurde die Rentnerin unter das Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass die sie noch an der Unfallstelle ihren ...

