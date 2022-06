LPI-J: Zu spät bemerkt

Weimar (ots) - In einem Drogeriemarkt in der Weimarer Innenstadt konnte eine Mitarbeiterin gestern Nachmittag einen Mann dabei beobachten, wie dieser dabei war, mehrere Parfumflacons in einen Einkaufstrolley zu räumen. Als sie ihn auf das doch untypische Verhalten ansprach, ging der Mann zügigen Schrittes in Richtung des Ausgangs. Die Mitarbeiterin folgte ihm und wollte ihn am Verlassen des Geschäfts hindern. Der Dieb wehrte sich und riss sich los. Im Anschluss flüchtete ...

mehr