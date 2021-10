Polizei Dortmund

POL-DO: Sperrmüll offenbar angezündet - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1047

In der Nacht zu Montag (4.10.2021) sind an zwei Stellen in Dortmund Sperrmüllgegenstände angezündet worden - die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Zunächst brannte gegen 1.30 Uhr am Körner Hellweg Sperrmüll in voller Ausdehnung - ein Bettgestell, eine Mülltonne und weitere Gegenstände standen in Flammen. Das Feuer beschädigte auch mehrere Wände eines Mehrfamilienhauses durch Rußanhaftungen.

Gegen 1.54 Uhr riefen Augenzeugen den Notruf und meldeten an der Lessingstraße brennenden Sperrmüll. Das Feuer beschädigte auch einen nahestehenden Baum, Wände eines Mehrfamilienhauses sowie das Heck eines geparkten Autos.

Feuerwehrkräfte löschten beide Brände. Die beiden betroffenen Straßen waren für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Menschen verletzten sich glücklicherweise nicht. Zwischenzeitlich mussten Anwohner, deren Wohnungen sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Feuers befanden, ihre Wohnungen verlassen. Hierzu mussten Rettungskräfte die Wohnungstüren unter zeitlichem Druck öffnen.

Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschäden.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftungen aus - die Kripo ermittelt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweisgeber können sich rund um die Uhr unter der 0231-132-7441 melden.

