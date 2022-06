Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tragischer Unfall mit Todesfolge

Jena (ots)

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag in der Rudolstädter Straße in Jena. Eine 24-Jährige wollte mit ihrem Transporter eine Grundstücksausfahrt nach rechts verlassen. Beim Abbiegen übersah die junge Frau allerdings eine herannahende 67-Jährige. Durch die Kollision wurde die Rentnerin unter das Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass die sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen ist. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Rudolstädter Straße musste über längere Zeit voll gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810 oder per Mail unter: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell