POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Brand einer Gartenhütte - PM Nr.1:

Walldorf (ots) - Aktuell befinden sich Polizei- und Rettungskräfte in Walldorf in der Hauptstraße im Einsatz. Dort brennt das Dachgeschoss eines Wohnhauses. Es liegen bislang keine Informationen zu verletzten Personen vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Daniel Damato Telefon: 0621 / 174 - 1111 E-Mail: ...

