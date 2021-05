Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Gestürzt und verletzt

Gaggenau (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache stürzte am Mittwochabend eine Radfahrerin in der Frühlingstraße, was unter anderem Verletzungen zur Folge hatte. Die 30 Jahre alte Radfahrerin war gegen 19:45 Uhr in Richtung Gartenstraße unterwegs, als sie in Folge des Sturzes zunächst mit einem geparkten Fahrzeug und anschließend einer Mauer kollidierte und mit dem ungeschützten Kopf auf der Straße aufkam. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad und dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

