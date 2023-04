Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Umweltstraftat/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am 30. März wurden durch einen Zeugen sechs gebrauchte und leere Heizöltanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 750 Litern in einem Bachlauf zwischen den Ortschaften Gillrath und Panneschopp aufgefunden. Bei der Entsorgung der Fässer wurde festgestellt, dass Öl ausgelaufen und in den Bachlauf gelangt war. Auch das Ordnungsamt der Stadt Geilenkirchen erhielt Kenntnis sowie die untere Wasserbehörde. Dier oder die Täter/in muss die Fässer zwischen 13 Uhr am 29. März und 6.30 Uhr am 30. März im Bachlauf abgelegt haben. Für den Transport wurde mindestens ein Pritschenwagen oder Transporter gebraucht. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei nun Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell