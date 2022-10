POL-MI: Zwei Männer werden Oper einer Schlägerei

Bad Oeynhausen (ots) - An der Ausfahrt der Aral-Tankstelle an der Mindener Straße stieß am Donnerstagabend eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammen. Zwar erkundigte sich der Fahrer des Wagens noch nach dem Wohlbefinden der Radlerin, die Personalien tauschte man allerdings nicht aus. Nun bitten die Ermittler den Fahrer, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei zu wenden. ...

mehr