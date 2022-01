Polizei Hagen

POL-HA: Teure Friseurstühle aus Keller gestohlen - Anwohnerin sieht verdächtigen Mann

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag, 13.01.2022, kam es zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kampstraße. Ein Mieter fand die sonst verschlossene Kellertür geöffnet vor. Am Holzrahmen waren Hebelmarken zu erkennen. Verschwunden waren drei höhenverstellbare Friseurstühle der Marke "Hairspray" mit Lederbezug im Wert von je 650 Euro. Vermutlich schlugen die Täter gegen 22:00 Uhr (Mittwoch) zu. Denn hier traf eine Anwohnerin auf einen ihr unbekannten Mann im Hausflur. Dieser reagierte erschrocken, als er die Frau sah. Er war schlank, 25-30 Jahre und zirka 1,70 Meter groß. Er trug dunkle, wellige Haare, die bis zur Schulter reichten. Bekleidet war er mit einem blauen Pullover. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sind jemandem die Stühle angeboten worden? Insbesondere Hinweise zum Abtransport des Diebesgutes und benutzten Fahrzeugen sind interessant für die Ermittler (02332 986 2066). (hir)

