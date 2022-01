Polizei Hagen

POL-HA: Starke Verkehrsbehinderung nach Unfall mit einem Leichtverletzten

Hagen-Emst (ots)

Donnerstag (13.01.2022) stießen zwei Autos in der Straße Zur Hünenpforte zusammen - ein Mann verletzte sich dabei leicht. Der 41-Jährige war um 7.45 Uhr mit seinem Golf unterwegs und wollte auf die A 45 auffahren. Hierfür ordnete er sich in der Linksabbiegespur ein. Er übersah aus ungeklärter Ursache eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 59-Jährige mit ihrem Lupo, die die Straße Zur Hünenpforte zur gleichen Zeit in Fahrtrichtung Haßley befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Autos der Unfallbeteiligten gegen den Opel eines 31-Jährigen geschleudert, der im Bereich der Autobahnauffahrt stand. Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an allen Autos liegt bei mindestens 16.000 Euro. Die Polizei musste die Kreuzung der Autobahnauffahrt für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen sperren. Hierdurch kam es aufgrund des hohen Aufkommens zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (arn)

