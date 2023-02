Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stehlen Metallschrott/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 19. Februar 2023, 17 Uhr, bis Rosenmontag, 20. Februar 2023, 10 Uhr mehrere Tonnen Metallschrott im Wert von mehreren tausend Euro von einem Bahngelände an der Grimbergstraße in Gelsenkirchen-Bismarck gestohlen. Ein Zeuge rief die Polizei, als er den Diebstahl auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes feststellte. Der oder die Täter müssen den entwendeten Container mit einem LKW abtransportiert haben. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

