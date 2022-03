LPI-NDH: Zigarettenautomat verschwunden

Mühlhausen (ots) - Ein 12-jähriges Kind befuhr, vorfahrtsberechtigt, auf seinem Fahrrad am Mittwoch, kurz nach 9 Uhr, den Kreisverkehr in der Mittelstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Astra, dessen 50-jährige Fahrerin in den Kreisel einfuhr. Das Kind stürzte und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Verletzungen waren nicht schwerwiegend. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

