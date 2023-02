Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannt brechen in Lebensmittelgeschäft ein/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte waren in der Nacht zu Rosenmontag, 20. Februar 2023, an der Gewerkenstraße in Schalke im Einsatz. Dort hatten sich ein oder mehrere Täter gegen 1.40 Uhr Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft verschafft. Dazu wurden mehrere Rolltore gewaltsam aufgehebelt und beschädigt. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits flüchtig. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell