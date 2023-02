POL-GE: Ermittlungen nach Raub und gefährlicher Körperverletzung in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots) - Am Rosenmontag, 20. Februar 2023, hat ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk an der Gewerkenstraße in Gelsenkirchen-Schalke ausgeraubt. Der Tatverdächtige kam um 13.23 Uhr in das Geschäft und bedrohte unter Vorhalt eines Messers eine 59 Jahre alte Angestellte. Anschließend griff er in die Kasse, entnahm Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Der ...

