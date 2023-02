Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Kiosk-Raub gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Rosenmontag, 20. Februar 2023, hat ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk an der Gewerkenstraße in Gelsenkirchen-Schalke ausgeraubt. Der Tatverdächtige kam um 13.23 Uhr in das Geschäft und bedrohte unter Vorhalt eines Messers eine 59 Jahre alte Angestellte. Anschließend griff er in die Kasse, entnahm Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Der Tatverdächtige ist zwischen 18 und 25 Jahre alt und hat einen dunklen Teint. Er trug zur Tatzeit eine dicke Winterjacke mit einem großen Fellkragen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

