POL-GE: Polizei sucht Räuber in Karnevalskostümen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der am Samstagabend, 18. Februar 2023, versucht hat, eine Tankstelle in Bulmke-Hüllen auszurauben. Gegen 19.55 Uhr betrat der vermummte Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle am Heinrichplatz und forderte eine 23-jährige Angestellte mit einem Messer in der Hand dazu auf, die Kasse zu öffnen. Als dies misslang, flüchtete der Räuber zu Fuß ...

