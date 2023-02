Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Horst mit Teleskopschlagstock - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes am Samstag, 18. Februar 2023, in Horst. Ein 21-jähriger Gladbecker lief gegen 23.25 Uhr zu Fuß gemeinsam mit seiner Freundin auf der Fischerstraße. An der Kreuzung zur Heinrich-Lackmann-Straße wurde das Pärchen von vier Unbekannten angesprochen. In Höhe eines dortigen Garagenhofes griffen die vier Tatverdächtigen den Gladbecker unvermittelt körperlich an und entwendeten ihm sein Handy und seine Geldbörse samt Inhalt. Einer der Tatverdächtigen führte einen Teleskopschlagstock mit sich und drohte mit dessen Einsatz. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Übergriff leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Seine Freundin blieb unverletzt. Die vier Tatverdächtigen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, trugen Jogginghosen und waren insgesamt dunkel gekleidet. Ein Unbekannter führte ein Fahrrad mit sich. Er hatte eine kräftige Statur. Die anderen drei Unbekannten waren schlank. Eine Person trug eine Winterjacke der Marke Jack Wolfskin. Nach dem Übergriff flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in verschiedene Richtungen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

