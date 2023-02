Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Mülltonnenbrände in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 18. Februar 2023, wurden gleich mehrere Mülltonnen in Hassel in Brand gesetzt. Zwischen 2.50 Uhr und 5 Uhr morgens brannten Tonnen im Eppmannsweg, in der Hestermannstraße, im Linnenkampshof sowie in der Straße Im Bockenfeld. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 8240.

