POL-GE: Fahrzeug in Scholven sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Verkehrskontrolle mit Folgen kam es am Donnerstag, 16. Februar 2023, für einen 43-jährigen VW-Fahrer in Scholven. Polizeibeamte stellten gegen 13.15 Uhr am Forstweg diverse technische Veränderungen an dem Auto fest, für die der Gladbecker keinen Nachweis über die Zulässigkeit erbringen konnte. Unter anderem wurde ein Chiptuning durchgeführt, ein Sportluftfilter eingebaut, sowie die Bremsen verändert. Einige Lichtquellen waren mit einem farbigen Lack überzogen. Zudem war ein sogenanntes Gewindefahrwerk verbaut, wodurch die Fahrzeugkarosserie abgesenkt wird. Bei der weiteren Prüfung des Fahrzeuges stellten die Polizisten fest, dass die Lautstärke des Standgeräusches zu hoch war. Zugelassen war eine Geräuschemission von 86 Dezibel, gemessen wurden 102 Dezibel.

Aufgrund der nicht genehmigten Veränderungen und der erhöhten Geräuschentwicklung stellten die Beamten das Auto zwecks Begutachtung durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen sicher. Der 43-Jährige muss im Anschluss sein Fahrzeug in einen straßenverkehrszulässigen Zustand versetzen oder es erwartet ihn im schlimmsten Fall die Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges durch die Zulassungsbehörde. Es wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren durch die Polizei eingeleitet.

