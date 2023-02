Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Hassel - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubes am Donnerstag, 16. Februar 2023, in Hassel. Ein 10-jähriger Gelsenkirchener lief zu Fuß gegen 12.45 Uhr auf dem Eppmannsweg in Richtung Polsumer Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Hasseler Straße" wurde er von einem Unbekannten angesprochen, beleidigt und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von seinem Mobiltelefon, seiner Jacke und seiner Schultasche aufgefordert. Der Tatverdächtige drohte dem Gelsenkirchener zusätzlich mit dem Einsatz eines Messers, welches er nicht offen zeigte. Der 10-Jährige rannte von der Bushaltestelle weg und informierte Zuhause seine Mutter. Zusammen riefen sie die Polizei und erstatteten eine Strafanzeige. Der Tatverdächtige war etwa 12 bis 14 Jahre alt und 1,40 bis 1,50 Meter groß. Er trug eine graue Jeanshose, eine Jeansjacke und einen grauen oder schwarzen Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

