Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubserie durch Jugendliche/Weitere Tatverdächtige festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat im Rahmen der Ermittlungskommission "König" am Dienstagmorgen, 14. Februar 2023, und am Mittwochmorgen, 15. Februar 2023, zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Die 14 und 15 Jahre alten Gelsenkirchener sind jeweils eines Raubdelikts dringend tatverdächtig. Dem Erstgenannten wird unter anderem auch die Beteiligung an Delikten vorgeworfen, über die wir bereits berichtet haben. Siehe dazu unsere Pressemitteilungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5413998 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5422166. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Mit den Festnahmen vollstreckten die Einsatzkräfte Untersuchungshaftbefehle, die die zuständige Staatsanwaltschaft Essen beantragt hatte. Insgesamt konnten bisher acht Tatverdächtige durch die Ermittlungsarbeit der EK "König" in Untersuchungshaft genommen werden. Ziel der Ermittlungskommission ist es, eine Serie von Raubtaten aufzuklären, die von Jugendlichen begangen werden.

