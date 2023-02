Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Wohnungsbrand gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Brand in Rotthausen in der vergangenen Nacht. Um kurz vor 2 Uhr morgens wurden am Dienstag, 14. Februar 2023, Feuerwehr und Polizei wegen eines Wohnungsbrandes zur Mechtenbergstraße alarmiert. Ein 39-Jähriger sowie ein 50-Jähriger wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5440357

Nach dem Brand in dem Mehrfamilienhaus ermittelt nun die Polizei und bittet Zeugen, die zur besagten Uhrzeit auf der Mechtenbergstraße, zwischen Chaudronstraße/Am Dahlbusch und Weindorfstraße/Tomsonstraße, etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell