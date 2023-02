Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche greifen Jugendliche a

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 12. Februar 2023, kam es um 17.40 Uhr auf der Boniverstraße in Gelsenkirchen-Feldmark zu einem Körperverletzungsdelikt. Geschädigt sind drei 17-jährige Gelsenkirchener. Sie gaben den Beamten gegenüber an, von einer Gruppe Jugendlicher unvermittelt attackiert worden zu sein. Einer der insgesamt rund zehn Tatverdächtigen im geschätzten Alter zwischen 13 und 17 Jahren habe dabei ein Messer in der Hand gehabt. Polizeibeamte konnten in der Nähe einen zwölfjährigen, zwei 15-jährige und einen 17-jährigen mutmaßlich Beteiligten stellen und ihre Identität feststellen. Ein Messer konnte bei ihnen nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

