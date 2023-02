Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 21-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte waren am frühen Sonntagmorgen, 12. Februar 2023, in Bismarck im Einsatz. Dort war gegen 4 Uhr ein Streit um eine verloren gegangene Handtasche eskaliert. Zwei 19 und 23 Jahre alte Frauen gaben an, dass es beim Verlassen einer Diskothek an der Johannes-Rau-Allee zum Streit kam, weil das Personal die Tasche nicht finden konnte. Daraufhin habe sich ein 21 Jahre alter Wuppertaler eingemischt und sei von den Türstehern des Lokals verwiesen worden. Dabei sei er auch geschlagen worden. Das bestätigte auch ein weiterer Zeuge vor Ort. Der Geschädigte wurde von Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

