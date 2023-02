Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag, 11. Februar 2023, ist eine 14-Jährige schwer verletzt worden. Die Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Longboard gegen 16.40 Uhr auf der Grollmannstraße in Richtung Almastraße. Ein 59-jähriger Gelsenkirchener fuhr zeitgleich mit seinem Auto auf der Almastraße in Richtung Ückendorfer Straße. Zeugenaussagen zu Folge fuhr die Longboard-Fahrerin unvermittelt in den Kreuzungsbereich ein. Trotz eingeleiteter Bremsung des 59-Jährigen kam es zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß beider im Kreuzungsbereich verletzte sich die 14-Jährige schwer und wurde umgehend von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

