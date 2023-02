Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Uhr geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine Rückabwicklung eines privaten Kaufs in der Neustadt wurde am Freitagabend, 10. Februar 2023, durch einen Raub unterbrochen. Ein 27-jähriger Gelsenkirchener hatte in den Tagen zuvor seine Uhr und eine Halskette einem 22-Jährigen verkauft. Nach einer Anzahlung trafen sich die beiden am Freitag in der Emanuelstraße, um die restliche Zahlung zu begleichen. Dort trat der 22-Jährige von seinem Kauf zurück. Plötzlich kam ein Dritter hinzu und ging die beiden Männer mit Schlägen und Tritten an. Der Gelsenkirchener sowie der 22-Jährige flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Dem 22-Jährigen soll laut eigener Aussage die Uhr und Bargeld abgenommen worden seien. Der Gelsenkirchener erstattete Anzeige.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Dieser war etwa 1,65 Meter groß, war unrasiert und mit einem Jogginganzug bekleidet. Außerdem trug er eine dunkle Jacke.

Hinweise bitte das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell