Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger Fahrraddieb gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb am frühen Montagmorgen, 13. Februar 2023, in Ückendorf gestoppt. Ein 17 Jahre alter Anwohner der Straße "Haidekamp" hatte gegen 3.25 Uhr einen Unbekannten beobachtet, der aus dem Keller des Mehrfamilienhauses mitsamt eines Fahrrades hoch kam. Dann floh der Unbekannte mit dem Rad in Richtung Ostpreußenstraße. Der Jugendliche rannte dem mutmaßlichen Fahrraddieb hinterher, der schließlich das Fahrrad liegen ließ und zu Fuß weiter rannte. Aufgrund der Zeugenaussage konnten die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen an der Bushaltestelle "Birkenfeldstraße" antreffen. Der 59-Jährige, der ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist, wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell