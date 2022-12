BPOLI LUD: Mit "Stoff" ertappt

Görlitz (ots) - Während wohl die meisten beim Weihnachtsschmaus saßen, lief in Görlitz ein 39-Jähriger Einsatzkräften der Bundespolizei in die Arme. Der Mann wurde am Montag gegen Mittag in der Bahnhofstraße festgenommen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Das Amtsgericht Görlitz hatte Ende März dieses Jahres wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Ersatzfreiheitsstrafe gegen den ...

mehr