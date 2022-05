POL-MK: Auf "Hallo-Mama"-Trick hereingefallen und Geld überwiesen

Iserlohn (ots) - Unbekannte hebelten am Dienstag zwischen 09:50 Uhr und 12 Uhr die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Arnold-Straße auf. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor (wib). Versuchter Einbruch Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Dienstagnachmittag (12:55) ungewöhnlich ...

