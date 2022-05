Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Autos zerkratzt

Iserlohn (ots)

Unbekannte hebelten am Dienstag zwischen 09:50 Uhr und 12 Uhr die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Arnold-Straße auf. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor (wib). Versuchter Einbruch Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Dienstagnachmittag (12:55) ungewöhnlich Geräusche aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses am Karnacksweg. Als er Nachschau hielt, sah er ein Mann und zwei Frauen, die sich an der Wohnungstür seines Nachbarn zu schaffen machten. Als das Trio ihn bemerkte flüchteten sie. Er kann Täter wie folgt beschreiben: Männlicher Täter: - 170 cm groß - braungebrannt - bekleidet mit einer Jeanshose und schwarzen Turnschuhen

weibliche Täterinnen:

- beide ca. 160 cm groß - beide gelockte etwa rückenlange braune Haare - eine der Täterinnen trug weiße Turnschuhe An der Wohnungstür der betroffenen Wohnung konnte Hebelspuren gesichert werden. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen.

6 Fahrzeuge zerkratzt

Vandalen waren am Dienstagmorgen in Wermingsen unterwegs. Sie zerkratzten mehrere Autos. Vier betroffene Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz an der Georgstraße abgestellt. Ein Auto war im Bereich Kantstraße und ein weiteres im Bereich Waldemeistraße geparkt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen.

