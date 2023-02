Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Katalysator-Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat einen tatverdächtigen Katalysatordieb am frühen Montagmorgen, 13. Februar 2023, in Buer vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie sich ein Unbekannter gegen 1.40 Uhr an einem abgestellten Fahrzeug an der Buer-Gladbecker-Straße zu schaffen machte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 31-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf an der Hülser Straße an, wo er zunächst flüchtete, aber gestellt werden konnte. Bei ihm fanden die Beamten drei Katalysatoren sowie diverse Werkzeuge, die sie sicherstellten. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell