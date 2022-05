Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mutter und Tochter bei räuberischen Diebstahl erwischt

Wenden (ots)

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Donnerstag (5. Mai) gegen 9:15 Uhr in einem Supermarkt auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete eine Angestellte zunächst, wie eine Unbekannte in der Filiale aufhielt. Sie packte verschiedene Waren in Einkaufstüten. Dann begab sie sich zum Eingangsbereich und übergab sie einer jüngeren Frau. Diese verließ dann die Filiale, ohne die Waren zu bezahlen. Dieses Vorgehen wiederholte das Duo einige Male, bis schließlich eine Mitarbeiterin die beiden auf dem Parkplatz ansprach. Dabei entwickelte sich eine hitzige Diskussion, bei der die jüngere Frau schließlich in einen Pkw stieg und flüchtete. Beim Anfahren fuhr sie allerdings die Mitarbeiterin im Hüftbereich an. Die 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da die ältere Frau so schnell nicht reagieren konnte und am Einsatzort verlieb, konnte die Polizei anschließend ihre Personalien feststellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Frauen um Mutter und Tochter (64 und 41 Jahre). Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach der Tochter verlief negativ. Weitere Ermittlungen wurden umgehend eingeleitet. Der Wert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell