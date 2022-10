Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Fahrt gegen einen Baum

Blutprobe und Führerscheinsicherstellung

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Samstag gegen 05.40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Weseler mit einem PKW die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Wesel.

Die Straße verläuft an der Unfallstelle in eine langgezogene Linkskurve. Der Kurvenbereich in beiden Fahrtrichtungen ist schlecht einsehbar.

Nach dieser Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Hiernach stieß er mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Zudem beschädigte er einen Legizaun einer angrenzenden Firma.

Der 25-Jährige gab an, dass ihm ein unbekanntes Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkam, weswegen er ausweichen musste. Nähere Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug konnte er nicht machen.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobe war erforderlich.

Den 25-Jährige brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, indem er stationär verblieb. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wache in Dinslaken 02064 / 622-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell