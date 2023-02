POL-GE: Strafverfahren nach illegaler Müll-Entsorgung

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei hat einen tatverdächtigen Katalysatordieb am frühen Montagmorgen, 13. Februar 2023, in Buer vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie sich ein Unbekannter gegen 1.40 Uhr an einem abgestellten Fahrzeug an der Buer-Gladbecker-Straße zu schaffen machte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 31-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf an der Hülser Straße an, wo er ...

mehr