Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Böschungen in Brand geraten

Haren (ots)

Am Dienstag gerieten gegen 18 Uhr zwei Böschungen an der Fischteichstraße in Haren in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Rütenbrock war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Brände.

