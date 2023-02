Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen - Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Gelsenkirchener Altstadt am 26. Dezember 2022 (unsere Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5403365) haben zahlreiche Einsatzkräfte nach umfangreichen Ermittlungen heute Morgen, 14. Februar 2023, Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vollstreckt. Dabei nahmen sie sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 30 Jahren vorläufig fest. Die Beamten durchsuchten zwölf Wohnungen und Geschäftsräume in Bremen, Osnabrück, Delmenhorst und Gelsenkirchen, um Beweismittel zu sichern. Die Ermittlungen im Rahmen einer Mordkommission dauern an.

