Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand mit Menschenleben in Gefahr in Rotthausen Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Mechtenbergstraße

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht wurden die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen in die Mechtenbergstraße in Rotthausen alarmiert. Die ersten Notrufe hörten sich dramatische an: "Flammen kommen aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss". Die ersten eintreffenden Kräfte der Feuerwache Altstadt stellten erst bei Begehung des Hausflurs eine Verrauchung fest, gleichzeitig liefen sofort die Rettungsmaßnahmen der beiden eingesetzten Drehleitern an. Von außen wurden zwei Personen aus dem zweiten und dritten Obergeschoss über Drehleitern gerettet. Die Personen blieben unverletzt. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude vor. Nach einigen Erkundungsmaßnahmen war klar, dass sich die Wohnung mit dem Brandherd im 2. Obergeschoss befand. Ein Trupp ging hier sofort zur Menschrettung und Brandbekämpfung vor, ein weiterer Trupp kontrollierte das Treppenhaus und die weiteren Wohnungen. Aufgrund der Rauausbreitung musste auch kurz das benachbarte Gebäude geräumt werden, die Bewohner konnten aber schon sehr bald wieder in ihre Wohnungen, nachdem die Rauchausbreitung gestoppt werden konnte. In der Brandwohnung selbst wurde niemand angetroffen. 29 Minuten nach Einsatzbeginn konnte bereits "Brand unter Kontrolle" gegeben werden. Zwar wurden mehrere Einrichtungsgegenstände in der Brandwohnung ein Raub der Flammen, aber zusammenfassend kann dieser Einsatz als "glimpflich verlaufen" angesehen werden. Die Brandwohnung selbst ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei übernommen, an die die Wohnung zum Einsatzende übergeben wurde.

