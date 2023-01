LPI-SHL: Simson gestohlen

Bad Salzungen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Braugasse im Dermbacher Ortsteil Diedorf ein Pkw angegriffen. Bei dem Kfz wurden zwei Reifen zerstochen sowie die vordere Stoßstange und ein Kotflügel beschädigt. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung von Tätern führen könnten, nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter Telefon 03695 - 5510 oder der zuständige Kontaktbereichsbeamte in Dermbach entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

