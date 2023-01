Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger per Computer unterwegs

Bad Salzungen (ots)

Eine rüstige Rentnerin in Bad Liebenstein kam Betrügern auf die Schliche, welche sie an ihrem PC veranlassen wollten, Zugriff auf ihr Konto zu gewähren. Sie brach rechtzeitig das Telefongespräch ab und verständigte die Polizei. Hier versuchten Betrüger, sich per Telefon als Mitarbeiter von MICROSOFT auszugeben. Unter dem Vorwand, ein Problem mit dem Computer beheben zu wollen, versuchten die Täter, sich per Fernzugriff Zugang zum PC zu verschaffen und Bankdaten auszuspähen. Die Polizei weist in ähnlichen Fällen darauf hin, dass MICROSOFT oder andere Softwareanbieter in der Regel nicht selber Kontakt mit einem Nutzer aufnehmen, um irgendwelche Probleme zu lösen! Gewähren Sie niemals Ihnen fremden Personen per so genanntem Fernzugriff (oder "Remote-Zugriff") Zugang zu ihrem Computer, Tablett oder Smartfon und geben Sie nie irgendwelche Passwörter per Telefon bekannt!

