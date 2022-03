Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwarzer Opel Astra beschädigt

Unfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (27. März 2022) gegen 19:25 Uhr beobachtete ein 47-jähriger Zeuge aus Kevelaer eine Verkehrsunfallflucht und informierte die Polizei. Zuvor sah der Zeuge zwei Fahrer auf dem Parkplatz an der Ladestraße in Bahnhofsnähe, die sich unterhielten. Der eine Mann fuhr einen VW Scirocco aus den 80er Jahren, der andere einen schwarzen Mercedes Kombi. Der Fahrer des Mercedes stieß beim anschließenden Ausparken mit seiner Anhängerkupplung gegen einen parkenden schwarzen Opel Astra, an dem ein Heckschaden entstand. Der Fahrer wird als etwa 20-25 Jahre alt, 170-180 cm groß und mit kurzem dunklem Haar sowie Vollbart beschrieben. Er setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort, ohne die Polizei oder den Halter über den Schaden zu informieren. Zeugenhinweise, insbesondere vom Fahrer des Scirocco, bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell