Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten finden Diebesgut - drei vorläufige Festnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Transporter sowie mehrere gestohlene Fahrräder haben Polizeibeamte am Dienstagabend, 14. Februar 2023, bei einem Einsatz in der Feldmark sichergestellt. Die Beamten wurden gegen 22.30 Uhr zur Feldmarkstraße gerufen, nachdem eine Zeugin an einem Parkplatz an der Trabrennbahn ihr gestohlenes Fahrrad geortet hatte. Bei der Kontrolle zweier dort abgestellter Transporter stießen die Polizisten schließlich auf das entwendete Fahrrad sowie fünf weitere Zweiräder, die als gestohlen gemeldet worden waren. Die Einsatzkräfte stellten alle Fahrräder sowie die beiden Transporter sicher. Die Insassen der Fahrzeuge, ein 60-jähriger und 56-jähriger Mann sowie eine 55 Jahre alte Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell